تعيين رئيس جديد لمجلس النواب فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن رئيس مجلس النواب نورلان نيجماتولين، استقال من عضوية البرلمان فى وقت سابق اليوم، وتسلم كوشانوف مقعده، وعين النائب الأول السابق للجنة الأمن القومى مراد نورتلو رئيسا لديوان الرئاسة.

وكان نورتلو عين رئيسًا لديوان الرئاسة، ونائبًا أول لجهاز الأمن خلال أعمال الشغب الدموية التى شهدتها البلاد فى أوائل شهر يناير الماضى.