رابط التسجيل في برنامج دعم ريف reef.gov.sa للأسر المنتجة نتائج دراسة الأهلية بعد 60 يوم عمل

رابط التسجيل في برنامج دعم ريف، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها على محركات البحث المختلفة من قبل الأسر المشتغلة بمهنة الزراعة داخل المملكة العربية السعودية، لمعرفة أهم شروط التسجيل للحصول على دعم البرنامج المادي، وطريقة وخطوات التسجيل الإلكترونية للحصول على دعم ريف، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم الشروط الواجب توافرها، وطريقة التسجيل الإلكتروني بصورة مبسطة وسهلة فتابعونا.

رد البرنامج من خلال خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على أستفسار أحد المستفيدين عن مدة الدراسة للأهلية لقطاع الأسر المنتجة “القيمة المضافة”، وقال البرنامج أن نتائج الأهلية تكون بعد مرور 60 يوم عمل من نزول ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع، وتقيم مدى أستحقاقه للدعم من عدمه وفق الضوابط والشروط المحددة للحصول على دعم البرنامج.

رابط التسجيل في برنامج دعم ريف

أولاً الدخول على موقع منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa .

. إنشاء حساب جديد في حالة أنك لم يكن لك حساب على البرنامج.

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة بصورة دقيقة.

أنتظر رسالة نصية عبر رقم الجوال الذي قمت بتسجيله بها الرقم السري.

قم بإدخال الرقم السري وتابع إجراءات التسجيل الإلكتروني.

قم برفع الوثائق والمستندات المطلوبة لتأكيد الاستحقاق.

أنتظر رسالة نتائج الأهلية بعد مرور 60 يوم عمل من تقديمك طلب الحصول على الدعم.

شروط الاستحقاق للدعم في برنامج ريف