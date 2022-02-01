نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022 عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت portal.ku.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022، من أهم كلمات البحث حالياً بالتزامن مع قُرب موعد غلق التسجيل، حيث أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن مدة موعد غلق التسجيل على جامعة الكويت، بحيث يكون أخر موعد للتسجيل يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير الجاري، هذا وقد أعلنت جامعة الكويت في وقت سابق عن فتح التسجيل لتقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2022، وذلك خلال الفترة من 22 يناير 2022 حتي 31 من نفس الشهر، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نهتم بتقديم أهم الأخبار التي تخص قاعدة عريضة من متابعينا، لذلك نعرض عليكم الرابط الرسمي لاستخراج نتائج القبول في جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني 2022، والتي من المقرر إعلانها عقب الانتهاء من فحص طلبات الالتحاق التي تم تسجيلها.

رابط نتائج القبول في جامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “portal.ku.edu.kw“.

كتابة الرقم المدني.

تسجيل رقم طلب الالتحاق.

الضغط على بحث.

موعد إعلان نتائج قبول جامعة الكويت 2022

عقب غلق التسجيل الإلكتروني على طلبات الالتحاق بجامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني 2022.

تكون عمليات البحث متزايدة للتعرف على موعد إعلان نتائج القبول للفصل الدراسي الثاني.

وقد حددت عمادة القبول والتسجيل موعد إعلان نتيجة قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات.

من خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية الذين تقدموا عبر الإنترنت.

خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 حتي الخميس 3 فبراير 2022.

لذلك فمن المتوقع أن يكون هذا هو نفس موعد إعلان نتيجة القبول لطلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2022.

موقع عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت

يعتبر أهم المواقع والروابط الإلكترونية التابعة لجامعة الكويت.

فهو المخصص لتقديم طلبات التقديم في جامعة الكويت لمرحلة البكالوريوس وكذالك الدراسات العليا.

حيث يعتبر هو السبيل الوحيد للتقديم نظراً لاتجاه الدولة لتفعيل النظام الرقمي في تقديم مختلف الخدمات.

خاصةً بعد انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لمنع العدوي.

ومنها عدم التجمع والتزاحم بمختلف المصالح الحكومية والمدارس والجامعات.

جامعة الكويت

تأسست جامعة الكويت عام 1966 وتضم عدد 14 كلية متنوعة.

تمنح للطلبة الملتحقين بها شهادات البكالوريوس وكذالك الطلبة الملتحقين بالدراسات العليا شهادات “الماجستير، الدكتوراه”.

ومن أشهر الجامعات عربياً وعالمياً، فلديها عدد كبير من الأساتذة والعلماء بمختلف التخصصات.