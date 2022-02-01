نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الاستعلامات الإلكترونية”نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالسعودية عبر رابط الدخول لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الحكومة السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية على العديد من المنصات من اهمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعد من المساعدات المالية المتاحة لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، ويتم توفيره من قبل وزارة العمل السعودية من أجل تحسين الوضع المالي لجميع مواطني المملكة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير دخل شهري ثابت ومتناسب لجميع المواطنين، ويبحث العديد من المستفيدين السعوديين عن طريقة للتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، من خلال رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، الذى أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لجميع السعوديين للاشتراك في موقع الضمان الاجتماعي، الذي تم تطويره من خلال منصة الحماية والدعم الاجتماعي، ليعمل على تسهيل عملية التقديم كما يمكن لمقدم الطلب إكمال الإجراءات بسهولة عن بعد عبر الإنترنت.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022

تسعى الحكومة السعودية جاهدة لتوفير حياة آمنة لمواطنيها مع توسيع خدماتها المتاحة لجميع سكان المملكة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2022، والذي سيكون يوم الأربعاء 2 فبراير كما أعلن أنه يمكن التواصل مع إدارة الضمان الاجتماعي إلكترونيًا من خلال منصة المساعدة والحماية الاجتماعية، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية يُسمح لجميع المواطنين الذين قدموا طلبات للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وينتظرون تاريخ قبول الدفعة الثانية بالوصول إلى الحساب الرسمي والاطلاع على نتائج القبول أو الرفض. حول أهلية الضمان باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية

اختر بوابة الخدمات الإلكترونية

كتابة رقم الهوية والرقم السري.

الضغط على كلمة استعلام

اختيار خدمات الموقع

كتابة كتابة كافة البيانات والمعلومات رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي ورمز التحقق

ستظهر لك صفحة بها كافة البيانات الخاصة

التحقق من حالة استحقاق المعاش

شروط التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور 1443

الضمان الاجتماع للمواطنين السعوديين الجنسية فقط.

الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أنه لا يمتلك عقارات أو أرضًا أو دخلًا شهريًا عالي القيمة

لا يقل عمر من يرغب في الحصول علي الضمان عن 35 عاماً.

يمكن للمطلقات الحصول علي معاش من الضمان الاجتماعي في حالة مرور سنتين من الطلاق.

أن يكون مقدم الطلب أقل من المبلغ المستحق بالحصول علي الضمان.

تقديم كافة المستندات المطلوبة ويجب أن تكون مصدقة