موعد إجازة يوم التأسيس 2022 /1443 في السعودية

موعد إجازة يوم التأسيس 2022 يعتبر التساؤل بشأن موعد إجازة يوم التأسيس في السعودية هو أكثر ما يشغل مؤشرات البحث في الفترة الحالية، وكان التساؤل أيضًا بشأن ما إذا كانت الإجازة تخص فقط القطاع الحكومي السعودي أم تشمل القطاعين الخاص والعام، فيعد يوم التأسيس الوطني أحد أهم الأيام والمناسبات الوطنية في المملكة العربية، والتي يجب على كل المواطنين معرفة تاريخ بلدهم العظيمة والإنجازات والمراحل التي مرّت بها المملكة قبل أن تصل للحال التي هي عليها الآن -بفضل الله-.

موعد إجازة يوم التأسيس في السعودية 2022-1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بالكشف عن موعد يوم التأسيس حيث:-

أكدت الوزارة أن موعد الإجازة ستكون يوم الثلاثاء الموافق 22فبراير لعامنا الجاري والذي يوافق في العام الهجري 21رجب 1443.

الإجازة تشمل جميع قطاعات المملكة العربية السعودية سواء القطاع الخاص أو العام وقطاع المدارس والجامعات والبنوك الوطنية.

وتسبق هذه الإجازة الإجازة المطوّلة لنهاية الأسبوع فهي ستبدأ من يوم الأربع الذي يلي هذا الثلاثاء من نفس الأسبوع فإجازة الأسبوع ستشمل كل من الثلاثاء والأربعاء وتنتهي يوم السبت في الأسبوع الذي يليه.

أهم الفروق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس السعودي

أحيانًا يتساءل البعض عن هل إجازة اليوم الوطني تغني عن يوم التأسيس أو العكس أو هل اليومين هما يوم واحد وكان الرد هو:-

يعتبر يوم التأسيس هو اليوم إلى يتم فيه إحياء ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية وأصبحت دولة مستقلة وكبيرة في يوم إثنين وعشرين فبراير من كل عام.

بينما اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي أمر فيه الملك عبد العزيز آل سعودي بفرمان رسمي عن أهمية توحيد المملكة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودي وذلك يوم ثلاثة وعشرين سبتمبر.

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