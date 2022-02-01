نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التحديثات الجديدة التي طرأت علي نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ، والتي تساهم في تقديم أفضل دعم للمواطنين السعوديين من الفئة المستحقة ، وتوفير سبل الحماية من أضرار ، وتبعات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة في الخطة الشاملة رؤية 2030 ، فإن الضمان الاجتماعي أصبح أكثر تطوراً وذكاء لمواكبة التغيرات التي طرأت علي المجتمع السعودي خلال الفترة السابقة ، ليشمل بذلك كافة المستحقين والمتضررين وأصحاب الأوضاع المتغيرة تحت مظلة الضمان بقوانين وقواعد أكثر واقعية ، ومن هذا المنطلق أصبح تحديد مستحقي الدعم أكثر فاعليه ودقة مما سبق ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443 هـ ، والذي يحين موعده يوم الأربعاء الثاني من فبراير عام 2022 ، ومن خلال فقرات المقال نتعرف علي شروط صرف الضمان الاجتماعي ، وطريقة التسجيل ، كما يمكنكم التعرف علي موعد صرف راتب التقاعد التأمينات عبر موقعنا ثقفني.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443 هـ

وفق المواعيد الثابتة لصرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة ، يحين موعد صرف الضمان شهر رجب 1443 هـ :

ينزل راتب الضمان لشهر فبراير علي الحسابات يوم الأربعاء 2 / 2 / 2022 م.

يتم صرف رواتب الضمان للمستحقين المستوفين الاشتراطات الأساسية.

يتوقف صرف المعاش لمن يخالف الضوابط المطلوبة من قبل الوزارة.

نتعرف من خلال الفقرات التالية علي شروط الصرف والاستحقاق.

نعرض لكم طريقة التسجيل في معاش الضمان لغير المسجلين.

وتصرف رواتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر وفق موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي في الأول من الشهر.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

تضع وزارة الموار د البشرية والتنمية الاجتماعية و المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الاشتراطات لاستحقاق صرف معاش الضمان نستعرضها كالآتي :

المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بصورة كاملة في المملكة. يستثني من شرط الجنسية زوجات السعودي وأرامل ومطلقات الرجال السعوديين من جنسية أخرى إن كان لهن أولاد منهم.

كما يستثني من شرط الجنسية الأبناء للأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

و كذلك يستثني ذوي الإعاقة والايتام والأرامل وأمهات الأيتام ممن لديهم بطاقات تنقل. يشترط أن يكون الدخل أقل من 1100 ريال للأسرة و 550 ريال للمستقل شهرياً. التزام المتقدم بتوفية طلبات الوزارة من خدمات صحية وتعليم للأبناء. إتمام المتقدم لكافة برامج التدريب والتوظيف وكذلك للقادرين من أفراد الأسرة. أن لا يكون المتقدم مقيم بأي من مراكز الإيواء الواقعة تحت رعاية الدولة. عدم تملك المتقدم لأي أصول ذات قيمة مالية مرتفعة. إقامة أحد أفراد الاسرة خارج المدينة بهدف الدراسة لا يؤثر علي استحقاق الأسرة.

وكان المتحدث الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلن سابقاً عن مواعيد صرف الضمان تواكب مع مواعيد صرف رواتب الموظفين وعلي هذا الأساس يكون موعد صرف الضمان الاجتماعي الشهري لشهر رجب سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير

ويجب استمرار توافر الشروط لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر رجب.