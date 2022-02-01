ألمانيا: طرد السفير الفرنسى من مالى غير مبرر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت"فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الألمانية فى تغريدة: "يؤدى الطرد غير المبرر للسفير الفرنسى إلى طريق مسدود"، مضيفة: "ندعو إلى الحوار لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل فى ضمان أمن مالى، ومكافحة الإرهاب، نقف بحزم إلى جانب فرنسا".

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