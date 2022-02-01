المفوضية الأوروبية تخصص 1.2 مليار يورو مساعدات طارئة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - إنه من المقرر صرف المبلغ المذكور على مرتين، كل منهما بقيمة 600 مليون يورو. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء إلى إعطاء موافقتهما على البرنامج والاتفاق بسرعة، حتى نتمكن من صرف الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن.

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