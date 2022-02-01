برهم صالح يعلن ترشحه لرئاسة العراق

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الجمهورية العراقية، الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ترشحه مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن منصب "رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور، وأن يكون رئيسا لكل العراقيين، رئيسا لا مرؤوسا".





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح فى كلمة متلفزة: "أترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته بقرار وطنى مستقل، مدركا أنه شرف عظيم ومسؤولية كبيرة"، ومؤكدًا على "التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيرين، فى المضى تحت سقف الوطنية مسارا لمهامى، ولم أسمح تحت أى ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية".

وشدد برهم صالح على أن "ظروف العراق تفرض عملاً استثنائيًا، وأمامنا تحديات غير قابلة للتأجيل"، منوهًا الى أن "مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبى شبابى ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم، والحاجة الملحة لحكم يستند الى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيد نفسه".

وتابع الرئيس العراقى: "نجحنا فى تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع الى عنوان لتلاقى دول وشعوب المنطقة، وسنمضى فى هذا الطريق ولن نحيد عنه ولن نتراجع"، مشددًا على "ضرورة إجراء تعديلات دستورية فى المرحلة المقبلة".

ولفت برهم صالح إلى أن "آفة الفساد الخطيرة التى تعمل على إدامة نفسها والتأثير على إرادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجب وقفة حاسمة، وأن مكافحة الفساد هى بحق معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقوم على ضرب منابع الفساد، واسترداد ما تم نهبه وتهريبه".