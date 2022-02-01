عاجل- شحنة أسلحة أمريكية جديد إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى أليكسى ريزنيكوف، إن طائرة شحن أمريكية نقلت من الولايات المتحدة الدفعة السادسة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير: "نحن نفرغ حمولة الطائرة السادسة من أصدقائنا من الولايات المتحدة الأمريكية، وصل على متنها 84 طنا من الذخيرة إلى كييف فى المجموع، تلقينا اليوم حوالى 500 طن من المعدات الدفاعية من الولايات المتحدة. وهذه ليست النهاية".

يشار إلى أنه فى يوم 22 يناير، وصلت الدفعة الأولى من الشحنات العسكرية الأمريكية وكان وزنها الإجمالى أكثر من 90 طنا.