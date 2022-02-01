التحالف يدمر 17 آلية عسكرية للحوثى فى مأرب وتعز

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف، فى بيان أودرته قناة "العربية" الإخبارية، أنه تم تدمير 17 آلية عسكرية للمتمردين وإيقاع خسائر بشرية فى صفوفهم. يشار إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية، كانت قد أعلنت الأحد، تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستى الذى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية من مدينة الجوف اليمنية والذى كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

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