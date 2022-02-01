العراق: تطهير 53% من الأراضى الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية

جدة - نرمين السيد - كشف ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام، أحمد عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، عن تطهير أكثر من 53% من مساحات الأراضى الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004، وحتى الآن.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية العراقية، قال عبد الرزاق، إن "مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الالغام عام 2004 وحتى الآن، بلغت 6022 كيلومترا مربعا"، لافتًا إلى أن "المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ2761 كيلومترا مربعًا، أى تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام بالعراق".

وأشار عبدالرازق، إلى أن "أكثر المناطق تلوثا هى المناطق الجنوبية، لاسيما محافظة البصرة التى تعد أكثر المحافظات تلوثا بالعراق، ثم تأتى بعدها المحافظات المحررة"، موضحًا أن "المحافظات الجنوبية أكثر تلوثا، ثم المحافظات المحررة، ثم المحافظات فى منطقة الفرات الأوسط".

وحول مصادر الدعم، أوضح عبدالرازق، أن "برنامج إزالة التلوثات وطنى عراقى، إلا أن هناك منظمات دولية تتحصل على منح وتأتى تعمل فى العراق حسب هذه المنح، كالمنظمة الدنماركية (دى آر سى) مجلس الدنماركى، ومنظمة مساعدات الشعب النرويجى (الم بى أى) ومنظمة ماك البريطانية، فضلا عن منظمة الـ(دى سى أى) العون الكنسى الدنماركى وغيرها من المنظمات الدولية التى تعمل بالعراق، إضافة الى الجهود الوطنية متمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشركات والمنظمات العاملة بالعراق".

كما أشار المسؤول العراقى إلى أن "التكلفة رفع الألغام تختلف عن الذخائر العنقودية، وعن المخلفات الحربية والعبوات الناسفة، أى تسعيرتها تختلف حسب طبيعة الأرض ووعورتها ونوع الألغام، كذلك يتم تحديد السعر حسب طريقة الازالة إذا كانت إزالة يدوية تكون كلفتها عالية أما الإزالة الميكانيكية تكون تكلفتها أقل على أساس المتر وهذا يعتمد كله على طبيعة الارض وتضاريسها وكثافة التلوث التى فيها".