«فايزر» تتقدم بطلب لإجازة إعطاء لقاح كورونا للأطفال دون سن الخامسة

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن تقدم الشركتان طلب تصريح استخدام طارئ للقاح المكون من جرعتين إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الأسبوع، مما قد يسمح بإتاحة اللقاح بحلول نهاية الشهر الجارى.
ووفقا للمصادر، التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا، حثت إدارة الغذاء والدواء الشركات على تقديم طلباتها حتى يتمكن المنظمون من مراجعة البيانات الخاصة باللقاح.
وعكفت "فايزر" و"بيونتيك" فى الأشهر القليلة الماضية على اختبار جرعة ثالثة، بعد النتائج المخيبة للآمال لنظام اللقاحين والتى أظهرت أنه فى حين أن اللقاح آمن، فإن جرعتين لم توفران استجابة مناعية قوية بما يكفى فى جميع الفئات العمرية. لكن بيانات الجرعة الثالثة لن تكون متاحة حتى أواخر مارس المقبل على الأقل، وبمجرد تقديم هذه المعلومات، من المتوقع أن يأذن المنظمون بجرعة ثالثة من لقاح الأطفال.
وقال مسؤول فى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للصحيفة إن هناك إجماعا بين مسؤولى الصحة فى "رؤية هذا التحرك إلى الأمام"، متحدثا عن خطط الشركتين لتقديم طلبهما.
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