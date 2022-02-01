دوت الخليج :- أكد رجل الاعمال بهاء الحريري أنه سيستكمل مسيرة والده رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري، معتبرا أن أي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن، وقال:" فما بالكم التخويف بالفراغ في اكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها".
وشدد على أنه يجب التأكيد على أن لا دين ولا أخلاق ولا تربية أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لهم بالتخلي عن مسؤوليتهم بوضع جميع امكانياتهم في سبيل نهضة لبنان لبنان الرسالة لبنان الرمز لبنان الوطن.
وأكد الحريري أن عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا ولن تتفكك بالشراكة والتضامن، مشيرا إلى أنه سيخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهاء الحريري: سوف أستكمل مسيرة والدي وسأخوض معركة استرداد سيادة لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.