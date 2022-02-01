"فضيحة مالية" تهز برشلونة.. وحديث عن سلوك إجرامي خطير

كشف محام تم تعيينه من قبل برشلونة الإسباني، أن التدقيق المالي للنادي الكتالوني أوضح وجود "سلوك إجرامي خطير"، ارتكبته الإدارة السابقة "للبلوغرانا".
وقال رئيس النادي الحالي خوان لابورتا بأن الإدارة السابقة بإشراف الرئيس السابق غوسيب ماريا بارتوميو قامت "بمدفوعات من دون سبب، وأخرى بمزاعم كاذبة وغير متناسبة".
ودفعت نتائج التقرير النادي إلى تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام في برشلونة الأسبوع الماضي.
وقال مصدر لوكالة "فرانس برس" إن مكتب المدعي العام بدأ الجمعة تحقيقا في "جرائم اقتصادية".
وقرر برشلونة إسناد التحقيق المالي إلى شركة "كرول" المالية، بعدما أعلن المدير العام للنادي، فيران ريفرتر عن نتائج التدقيق الداخلي في أكتوبر الماضي.
وبحسب ريفرتر فإن النادي كان "مفلسا كليا" عندما تولى لابورتا رئاسته في مارس 2021، وكشف التدقيق حينها عن إجمالي ديون بلغ 1.35 مليار يورو.
وقد تم تقديم التقرير في المكاتب المجاورة لملعب "كامب نو" الثلاثاء من قبل لابورتا، ونائب الرئيس المالي إدوارد روميو والمحامي خاومي كامبانر الذي تم التعاقد معه للقيام بهذا التحقيق.
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