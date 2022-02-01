أرقام قياسية جديدة تسجلها قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الثلاثاء، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة، على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال يناير 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال يناير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال يناير من العام الماضي.

‏وأوضح أسامة ربيع أن "انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالي الإيرادات المحققة، حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية، مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 49 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 9.9 بالمئة.

وأضاف: "التقارير الملاحية خلال يناير 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1 بالمئة، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5 بالمئة، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27 بالمئة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة عبور السفن بالقناة خلال شهر يناير 2022 والتي تجاوزت معدلات عبور السفن في ذات الشهر على مدار تاريخ القناة، ومن بينهم العامين الماضيين 2020 و2021 (عامي أزمة كورونا) "يعطي دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي فيروس كورونا على صناعة النقل البحري".

وتابع: "أثمر ذلك عن كسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل، حيث ساهمت السياسات التسويقية في جذب 336 سفينة خلال يناير 2022، تمثل نسبة 19 بالمئة من إجمالي السفن التي عبرت خلال الشهر".