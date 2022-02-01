عاجل- إجراء عسكرى روسى جديد فى جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، إرسال المزيد من القوات العسكرية والمروحيات إلى شبه جزيرة القرم والتى تمتد من جنوبى أوكرانيا بين البحر الأسود وبحر آزوف، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





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