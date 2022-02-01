عاجل- روسيا تدفع أسعار الغاز فى أوروبا إلى التراجع

جدة - نرمين السيد - تراجعت أسعار الغاز فى أوروبا، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد معطيات تشير إلى توقعات بارتفاع إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.





ووفقًا للتقارير الاقتصادية، فقد انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مارس المقبل فى مركز TTF فى هولندا إلى 899.99 دولار لكل ألف متر مكعب، لتتراجع بذلك أسعار الوقود الأزرق بأكثر من 8%. وتشير تلك التقارير إلى أن الانخفاض يأتى بعدما طلبت شركة "غازبروم" الروسية لزيادة كمية الغاز الطبيعى التى سيتم ضخها من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضى الأوكرانية. وتكشف المعطيات الأولية عن أن ضخ الغاز الروسى عبر الأراضى الأوكرانية سيرتفع بواقع 1.7 مرة، إلى 107.7 مليون متر مكعب فى اليوم، وفقا لبيانات الشركة الأوكرانية المسؤولة عن منظومة الغاز فى أوكرانيا.

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