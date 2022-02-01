زيلينسكى يشيد بأكبر دعم غربى لأوكرانيا منذ 2014

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، بأكبر دعم عسكرى ودبلوماسى غربى وصل لبلاده، منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم فى 2014، وذلك تزامنًا مع المخاوف من وقوع غزو روسى محتمل.





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