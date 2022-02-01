لمواجهة روسيا.. أوكرانيا تعد وثيقة مع بريطانيا وبولندا بشأن الأمن الإقليمى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، عرضت بولندا وبريطانيا مساعدات أمنية لأوكرانيا لدعم مواجهتها مع موسكو بعد أن حشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات بالقرب من حدود أوكرانيا فى الأسابيع الأخيرة.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها، فى حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومى الروسي.