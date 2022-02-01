نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل طالب جديد على موقع قياس والبيانات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل طالب جديد على موقع قياس أمر يرغب في معرفته العديد من الطلبة وأولياء الأمور وقد اتاح الموقع ذلك عبر عدة خطوات بسيطة وتعتمد في البداية على تسجيل الدخول للموقع وإدخال البيانات المطلوبة وسوف نتناول في هذا المقال الخطوات والبيانات المطلوبة بالتفصيل لكي تتمكن من تسجيل طالب جديد على هذا الموقع كما سنذكر البيانات الدراسية المطلوبة لاتمام عملية التسجيل.

كيفية تسجيل طالب جديد على موقع قياس

يتم البحث على جوجل عن قياس ثم نضغط على الموقع ونوع المتقدم يعتمد على أكثر من اختيار حيث يمكن أن يكون سعودي الجنسية أو مقيم في المملكة أو زائر بجواز سفر مستقل.

يتم بعدها ادخال رقم السجل المدني أو رقم الاقامة.

ويتم ادخال التاريخ الميلادي للمتقدم وكذلك التاريخ الهجري.

ثم يضغط المتقدم على متابعة ويقوم بإدخال رقم السجل المدني الخاص به الاسم الأول واسم الأب واسم الجد والعائلة

ويقوم بكتابة الاسم باللغة الانجليزية مثل جواز السفر يكتب الاسم الأخير والاسم الثالث والاسم الثاني والاسم الأول.

الخطوات المطلوبة لتسجيل طلب جديد على موقع قياس

هناك العديد من الخطوات اللازمة للتسجيل في موقع قياس بالنسبة للطلاب الجدد حيث يتم ادخال البيانات التي ذكرناها، و يظهر كذلك حقل فارغ خاص بالجنس يتم فيها إدخال جنس المتقدم واخر للتاريخ الميلاد الهجري والميلادي.

ثم يقوم المتقدم بكتابه جنسيته ويختار في بين العديد من الجنسيات المتوفرة كما يقوم باختيار مكان الإقامة في المملكة، والمنطقة الإدارية والمدينة الأقرب للإقامة.

ويقوم بإضافة صورة شخصية وهذا اختياري ثم بعد ذلك يتم إدخال البريد الالكتروني، ويقوم بتأكيد الدخول له مرة أخرى.

ثم يتم ادخال رقم الجوال أساسي ويدخل رقم جوال آخر ورقم هاتف ثابت ويدخل العنوان ولغة التواصل وهي اختيارية ثم يضغط على متابعة.

ما هي البيانات الدراسية المطلوبة للتسجيل في موقع قياس

يجب العلم بأن في حال قمت بإدخال أي بيانات غير صحيحة للتخصصات وغير مطابقة لدراستك يجب تغييرها وقد يؤدي ذلك إلى الانتظار عدة أيام و الاتصال بالدعم الفني وإضافة مبلغ مالي إذا حضرت لمقر الاختبار وطالبت بتغيير الاختبار المخالف للتخصص الموجود في الملفات.

من البيانات المطلوبة إلى التسجيل على هذا الموقع بالنسبة للمؤهلات الدراسية هي اختيار ما بين تعليم عام وتعليم جامعي.

ثم يقوم بعد ذلك المتقدم بإدخال كلمة المرور ويعيد كتابتها للتأكيد مرة أخرى ويختار سؤال سري ويقوم بالاجابة عليه.

ثم يقوم بوضع علامة صح فوق اختيار انا لست برنامج روبوت ويقوم بإرسال الطلب وبذلك يكون قد قام بعملية التسجيل بشكل ناجح عبر هذه الخطوات التي ذكرتها.

وسيصل البريد الإلكتروني إشعار من الموقع وفي حال حدثت أي مشكلة لدي المتقدم يجب عليه التوجه بشكل مباشر للدعم الفني والتواصل معه.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بكيفية تسجيل الطالب الجديد في موقع قياس كما ذكرنا البيانات المطلوبة لتسجيل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسى.