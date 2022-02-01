أبوالغيط يتوجه إلى الأردن لإجراء مشاورات سياسية

جدة - نرمين السيد - يُغادر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية لإجراء محادثات سياسية تتناول عددا من الملفات العربية والإقليمية.





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