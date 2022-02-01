الكاظمى يؤكد اعتقال الخلايا المتورطة بحادث العظيم ومستهدفى المطار

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، الدكتور مصطفى الكاظمى، اليوم الثلاثاء، تطهير منطقة واسعة فى العظيم من المجموعات الإرهابية، مؤكدًا خلال جلسة بمجلس الوزراء، أن "القوات الأمنية بذلت جهودًا جبارة خلال الأسبوع الماضى، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية".





وأضاف الكاظمى: " أجرينا عملية تطهير واسعة فى منطقة العظيم لتطهير الأرض من الزمر الإرهابية"، لافتًا إلى ضربات نقتها صقور القوة الجوية العراقية فى عدة مواقع لأوكار عصابات داعش بالمناطق النائية، وقتلت أعدادًا منهم. وأشار رئيس الوزراء العراقى إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية عملت على تتبع خيوط العملية الإرهابية فى العظيم، وتمكنت من اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة"، مؤكدًا أنه "لا عودة للإرهاب فى ظل وجود هذه القوات الباسلة". كما أشار الكاظمى إلى حادث الهجوم على مطار بغداد، قائلاً: "لقد شهد الأسبوع الماضى حدثا مؤسفا جدا، حيث قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابى وجبان على مطار بغداد الدولى، وأصبحت هذه الجماعات تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها، ويجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها السياسية أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات".

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