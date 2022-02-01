السفارة الروسية: الوضع فى بوركينا فاسو مستقر ولايزال هادئا

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة، فى تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الثلاثاء إنه: "وفقا للمعلومات المتوفرة للسفارة، فإن الوضع فى بوركينا فاسو لا يزال هادئا، والحكومة الجديدة تعمل على تشكيل هيكل حكومة الدولة".
وأضافت السفارة أنه تم تمرير قانون التأسيس وأعيد تنفيذ الدستور بحيث لا يتعارض مع القانون.
وتخطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لعقد اجتماع وجها لوجه فى 3 فبراير لمناقشة الوضع فى بوركينا فاسو، وفقًا للبعثة الدبلوماسية.
وفى 23 يناير الماضى، استولى جيش بوركينا فاسو على السلطة فى البلاد، وأطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابورى وعلقوا الدستور وحلوا مجلس الوزراء والبرلمان وأكدوا أنه سيتم الإعلان قريبا عن جدول زمنى لعودة البلاد إلى النظام الدستورى.
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