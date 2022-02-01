تمويل سريع بدون كفيل من كوارا للتمويل quarafinance

تمويل سريع بدون كفيل، حيث تقدم شركة كوارا للتمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية، أحد أفضل التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، حيث توفر الشركة حلول تمويلية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الحصول علي التمويل من خلال إجراءات سهلة وميسرة، حيث سيحصل أي عميل على التمويل، بأسرع وقت وبأقل جهد ممكن، وبإمكان جميع العملاء تحقيق أهدافهم وأحلامهم بشكل مباشر ومرن، حيث يصلح تمويل كوارا لجميع الخطط الشخصية سواء شراء سيارة، أثاث، زواج، سفر وغيرها من الأمور الشخصية الهامة والعاجلة، لذا سنوضح لكم ما هي مميزات شركة كوارا للتمويل، وكيفية التقديم الإلكتروني للحصول علي تمويل سريع بدون كفيل.

تمويل سريع بدون كفيل

ليست الميزة الوحيدة لشركة كوارا هي الحصول علي تمويل سريع بدون كفيل، ولكن يوجد العديد من المزايا التي تتمتع بها قروض شركة كوارا ومنها ما يلي:

توفر الشركة سيولة نقدية مميزة والحصول علي تمويلات تصل إلى 250.000 ريال سعودي.

يمكن صرف أي مبلغ تمويلي لجميع الجنسيات سواء مواطنين سعوديين أو وافدين.

التمويل متاح صرفه لجميع قطاعات العمل بالسعودية.

توفير فترة سداد مميزة لقيمة التمويل تصل إلى 60 شهر.

يتم صرف قيمة التمويل بدون تحصيل رسوم إدارية.

يتم صرف التمويل بدون اشتراط تحويل الراتب من جهة العمل.

التمويل له توافق شرعي إسلامي.

الإجراءات سريعة ومرنة علي جميع العملاء للحصول علي التمويل في أسرع وقت ممكن.

ما هي شروط قروض شركة كوارا

تحرص شركة كوارا علي وضع بعضاً من الالتزامات والمستندات البسيطة علي العملاء من أجل الحصول علي تمويل بدون بنوك من الشركة، ومن شروط التمويلات ما يلي:

يجب أن يكون هناك سجل ائتماني جيد لأي عميل.

يشترط أن تكون هوية العميل أو إقامته سارة الصلاحية.

يتطلب أن يتم تقديم كشف حساب يكشف الرواتب لفترة 3 أشهر سابقة.

يجب تقديم مفردات راتب للموظفين الحكوميين السعوديين لفترة لا تتعدي 90 يوم.

تقديم مفردات راتب للموظفين الحكوميين للوافدين لفترة لا تتعدي شهر.

تقديم مفردات مرتب لعاملي القطاع الخاص خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم.

طلب تمويل من كوارا

يستطيع جميع العملاء بالمملكة العربية السعودية التقديم علي تمويلات كوارا باتباع تسلسل الخطوات التالي: