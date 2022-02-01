تمويل سامبا للمقيمين والسعودين بدون كلفة أجر 1443. حيث يقدم مصرف سامبا عددًا من المنتجات التمويلية، وعلى رأسها منتج تمويل سامبا بدون كلفة أجل للمقيمين والسعوديين. فيتفهم المصرف احتياجات العملاء الحالية.ويعمل على تجاوزها بسهولة ويُسر. ولذا صمم هذا التمويل الشخصي والذي يعد الأكثر مرونة وسهولة من أجل تغطية الاحتياجات المالية. وبفترة سداد بسيطة حتى 9 شهور. وبدون كلفة أجل ومن خلاله يمنح العميل مبلغاً صغيراً أو متوسطاً. مع إمكانية السداد في فترة زمنية قصيرة، مما يخول العميل استخدامه لشراء سيارة خاصة، أو لتأثيث منزل، أو دفع فواتير المدارس والجامعات.

مزايا تمويل سامبا بدون كلفة أجل للمقيمين والسعوديين

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مجاز من الهيئة الشرعية.

تمويل يصل حتى 100 ألف ريال

فترات سداد حتى 9 شهور تتسم بالمرونة

بدون كلفة أجل، و

متاحة لكل من السعوديين والمقيمين بشرط وجود مستحقات بنهاية خدمة للعاملين في الجهات حكومية أو في القطاع الخاص.

يقدم التأمين التكافلي المجاني: بحيث تسقط الأقساط المتبقية في حالات الوفاة أو العجز الطبي الدائم وفقا لشروط وأحكام بوليصة التأمين.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي وإعادة التمويل وذلك بعد سداد 20% من التمويل القائم.

يقدم مع التمويل بطاقة سامبا الائتمانية المجانية طوال فترة التمويل وذلك طبقاً للشروط والأحكام للبطاقات الائتمانية.

شروط أهلية تمويل سامبا الشخصي

لابد أن يكون الدخل 5000 ريال فيما أعلى

عمر العميل 18 فبما أعلى.

متاح للسعوديين شهر واحد خدمه بجهة العمل فما فوق.

متاح للمقيمين بشرط وجود مستحقات نهاية خدمة للجهات حكومية والقطاع الخاص.

طلب تمويل سامبا

البدء في تعبئة نموذج الطلب في موقع سامبا الإلكتروني وسيتم التواصل معك في أقرب فرصة من قبل ممثلي خدمة العملاء بالمصرف.

أو الاتصال بخدمة سامبا فون على الرقم المجاني 8001241010

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل