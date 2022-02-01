نص كيلو لحمة وعلى الطريقة التركية..عمل الكفتة التركية الأصلية المشوية احلي أكلة ممكن تعمليها هتعجب عائلتك جدا

عمل الكفتة التركية الأصلية، زاد انتشار طرق عمل الكفتة التركية في كثير من المطاعم في مصر والوطن العربي بل وبدأت بعض السيدات في البحث عن طريقة عملها في المنزل ولكن لم تكن بنفس طعم الكفتة الموجودة في المطاعم ولذلك في الآتي نقدم لكم المكونات والخطوات الصحيحة لعمل الكفتة التركية في البيت وتكون مثل الجاهزة تمامًا والموجودة بالمطاعم فتابعوا معنا.

عمل الكفتة التركية الأصلية

مقادير المطلوبة عمل الكفتة التركية

كيلو من اللحم المفروم.

بصلة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

حزمة من البقدونس.

ملعقتين من السماق.

مقادير الصلصة:

كوب من الزبادي.

نصف ملعقة ملح.

ملعقتين من الزيت النباتي.

نصف ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة عصير ليمون.

للتقديم والتزيين للكفتة التركية

شرائح من البصل والفلفل الألوان والطماطم والخس.

خبز تورتيلا.

خطوات التحضير الكفتة التركية

نقوم أولًا بتحضير الصلصة حيثُ نحضر وعاء ونضع به الزبادي مع الملح وعصير الليمون والثوم المهروس.

ثم نقلب المكونات ثم نضيف الزبادي وزيت الزيتون ونخلطهم جيدًا ونضعها في الثلاجة حتى نقوم بإعداد الكفتة.

نقوم بفرم البصل و نحضر وعاء نضع فيه البصل مع الملح والفلفل والليمون والسماق.

نضيف اللحمة المفرومة ونخلط المكونات جيدًا ونقوم بعمل أصابع من الكفتة.

نحضر مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت ونقوم بقلي أصابع الكفتة وتقدم مع سلطة الزبادي.

يُمكن وضع الكفتة في خبز التورتيلا مع شرائح من الفلفل والطماطم والخس.

أسهل طريقة لعمل الكفتة التركية في المنزل

مكونات عمل الكفتة التركية في المنزل

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مفرومة.

ملعقة نعناع مفروم.

نصف ملعقة كمون وفلفل أسود.

ونصف ملعقة زعتر.

نصف ملعقة شطه حارة.

نصف ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة من السماد.

تحضير الكفتة التركية في المنزل