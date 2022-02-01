تمويل إمكان بالتقسيط بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل الراتب بفترات ميسرة

بفترات ميسرة لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد سنة كاملة بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين الذين يحصلون على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة وقد أثبت التمويل أنه لخدمة المواطن الراغب في طلب التمويل بدون كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري وتلك من أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان كما يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر بموافقة فورية لجميع العملاء بالشركة كما يمكن لجميع العاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة الحصول على التمويل الميسر عبر التقديم الإلكتروني لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

الشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان

عند طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام حتى ستون عام فقط لا غير بشرط إيضًا أن يكون المتقدم غير متعثر لدى تقرير سمة السعودي في المملكة لذلك سوف نقوم بتوضيح الشروط والضوابط المهمة من أجل الحصول على الموافقة السريعة عند التقديم الإلكتروني على التمويل المناسب لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

شرط أساسي يجب توفيره قبل التقديم الإلكتروني على التمويل هو توفير دخل شهري ثابت سواء من عملاء مصرف الراجحي فيطلب 2000 ريال سعودي أما غير ذلك يطلب منهم 5000 ريال سعودي على الأقل.

توفير تقرير سمة السعودي وفتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي.

كذلك توفير سجل ائتماني جيد مع إحضار مستند يثبت ذلك من كافة العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

إيضًا التمويل يحتاج فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر إذا كان المتقدم عميل سعودي ويعمل في القطاع الخاص في المملكة.

أهم مزايا الحصول على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي