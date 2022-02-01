نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاااام:- فرص تأهل منتخب السعودية لمونديال قطر بعد الخسارة من منتخب اليابان اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد خسارة المنتخب السعودي في مباراته اليوم امام منتخب اليابان اشتعل الصراع علي بطاقة التأهل مونديال قطر 2022 حيث اصبح الفارق بين منتخب السعودية ومنتخب اليابان نقطة وحيدة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات وتقابل المنتخبين اليوم في مباراة قوية حسمها المنتخب الياباني بالفوز علي نظيره السعودي بهدفين نظيفين بعد اداء قوي امام المنتخب السعودي استطاع السيطرة فيه علي المباراة ولكن سنسرد لكم فرص تأهل المنتخب السعودي الي المونديال من خلال موقعكم ثقفني نيوز .

تشكيل المنتخب السعودي امام المنتخب الياباني في مباراة اليوم

وكان تشكيل المنتخب السعودي بقيادة المديرالفني الفرنسي هيرفي رينارد كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

الوسط: عبد الإله المالكي، علي الحسن، سالم الدوسري، محمد كنو، فهد المولد.

الهجوم: فراس البريكان.

بينما كان تشكيل المنتخب الياباني هو :-

حراسة المرمى: هاجيمي مورياسو

الدفاع : أيومو سيكو- دايكي هاشيوكا – كوكي أنزاي – ناوميتشي يويدا

الوسط : جاكو شيباساكي – جينكي هاراجوتشي

الهجوم : جونيا ايتو – كينسوكي ناجاي – موساشي سوزوكي.

أحداث المباراة بين الفريقين

ودخل الفريقين المباراة وكانت الافضلية لصاحب الارض المنتخب الياباني الذي سيطر علي كل مجريات اللقاء وسجل تاكومى مينامينو، نجم ليفربول ومنتخب اليابان الهدف الاول لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول ، ثم أضاف زميله جونيا إيتو الهدف الثاني لليابان عند الدقيقة 50 من عمر الشوط الثانى والمباراة وكان المنتخب السعودي افضل في الشوط الثاني واجري بعض المحاولات لاحراز اهداف في الشوط الثاني والخروج بنتيجة التعادل علي الاقل لكن لم ينجحوا في تسجيل اهداف في المباراة .

ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

ويعتلي المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم آسيا قبل الجولة الثامنة، برصيد 19 نقطة، ثم اليابان وصيفا بـ 18 نقطة، وأستراليا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وبعدها يأتى منتخب عمان رابعا بـ 7 نقاط، ثم الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وأخيرا يتذيل فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.

فرص السعودية في التأهل لمونديال قطر من الجولة القادمة

ويحتاج المنتخب السعودي الفوز بأي نتيجة في المباراة القادمة مع تعثر المنتخب الياباني بخسارته وبهذا يضمن التأهل بشكل مباشر لمونديال قطر 2022 .