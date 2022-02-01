طريقة التقديم على قرض فوري من منصة سلفة بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية تعد منصة سلفة احدي المنصات الهامة واكبرها وأنما الأفضل لأنها تقدم العديد من المزايا الهامة للمواطنين في المملكة من خلال المنصة يستطيع المواطنين التقديم بطريقة سهلة للحصول على قرض فوري أو تمويل سريع دون تحويل الراتب بأبسط وأسهل الطرق من خلال هذا المحتوى سوف نقوم بإلقاء الضوء على كل الخطوات بجانب ذلك شرح كامل ووافي للشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل من منصة سلفة.

خطوات التقديم على تمويل فوري بدون تحويل راتب من منصة سلفة

الجدير بالذكر أن منصة سلفة الإلكترونية تعد من أفضل المنصات التمويلية في المملكة حيث تقدم العديد من الخدمات للمواطنين من أجل تلبية متطلباتهم بشكل سريع وفوري سنعرض لكم اهم خطوات التقديم للحصول على تمويل فوري من منصة سلفة.

يجب الذهاب للموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت.

بعد الدخول على الواجهة الرئيسية التابعة للمنصة قم بالضغط على عملية( تسجيل الدخول).

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور الخاصة بالمستخدم وبعد الضغط على تسجيل.

في هذه الخطوة يقوم المتقدم بتحديد نوع التمويل الذي يرغب في الحصول عليه.

يقوم المتقدم بملئ نموذج التقديم التابع للمنصة ويشمل على العديد من البيانات الخاصة به مثل: الاسم ورقم تعريف الهوية الوطنية والمسمى الوظيفي وعنوان الإقامة وجهة العمل وغير ذلك من البيانات الموضحة في النموذج.

عقب الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة قم بمراجعتها والتأكيد عليها من قبل المتقدم للتأكد من صحتها.

يجب ارفاق كل الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة.

ثم الضغط للموافقة على جميع الشروط والأحكام التابعة للمنصة سلفة.

وبعد الضغط على أيقونة إرسال “طلب التقديم”.

ما هي شروط الحصول على تمويل فوري بدون راتب 1443

قد وضعت المنصة عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على على خدمات المنصة مثل التمويل الفوري إليكم أهم الشروط.