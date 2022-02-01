نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان عبر منصة ابشر في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان إلكترونيا من خلال خدمة فواتير عبر منصة “ابشر” ،كما يمكن سداد قيمة الفواتير المطلوبة لدي الشركة مباشرة بطريقة سهلة وميسرة. ولكن بشرط يتم التسجيل للمستخدم إذا كان لديه حساب بمنصة “ابشر” تعد المنصة الوطنية السعودية التي تقدم كافة الخدمات الحكومية عبر شبكة الأنترنت بالإضافة إلى ذلك قد وفرت الشركة العديد من الطرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو دفع قيمة الفاتورة فبذلك متاح للمواطن أكثر من طريقة له وحرية اختيار الطريقة التي تعد مناسبة له للاستعلام والسداد و يعد ذلك سعيا لمجهودات المملكة في تقديم الخدمات التي تعمل على تسهيل المعاملات الحكومية بهدف توفير الوقت والجهد على المواطن والمقيم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

لم تتوصل شركة الكهرباء بالسعودية لخدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم حتى يومنا هذا ولكن يمكن الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب وهذا اسعد الكثير من المواطنين في جميع أراضي المملكة، الخطوات الأتية تمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الخطوة الأولي يجب تسجيل الدخول على منصة خدمة الفواتير عبر شبكة الأنترنت.

قم بكتابة رقم الحساب الخاص بالمستخدم ثم البريد الإلكتروني ومن ثم في النهاية اللغة.

عليك الآن الضغط على كلمه تسجيل.

يمكنك الآن الدخول على المنصة والاطلاع على فاتورة الكهرباء.

كيفية الاشتراك في خدمة فواتيري

قد أطلقت شركة السعودية للكهرباء خدمة فواتيري أو الفاتورة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة ويمكن التسجيل والاشتراك المجاني في هذه الخدمة من خلال اتباع الطريقة الأتية:

الدخول المباشر على رابط الشركة السعودية للكهرباء. ثم اضغط على التسجيل الموجود في خانة الحساب الشخصي يمين الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني. ستجد أمامك نافذة جديده اختر منها “أفراد أو أعمال”. وبعد تحديد الاختيار سوف تتحول إلى نافذه اخرى لتسجيل البيانات. اكتب نوع الجنسية ثم كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. بعد الانتهاء من تسجيل البيانات قم بالضغط على “إكمال” سوف يدخلك الموقع إلى النافذة التالية هنا يوضح لك انه قد تم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقيق لاستكمال عمليه التسجيل على الموقع. بعد التحقق سيطلب منك الموقع تسجيل كافه البيانات الشخصية بعناية ودقة. ثم الضغط على “إكمال”. بعد انتهاء الخطوات السابقة سيرسل إليك موقع الشركة السعودية للكهرباء رسالة على بريدك الإلكتروني. هنا يتطلب من المستخدم دخول البريد الإلكتروني ثم الضغط على رابط التفعيل حتى يتم تفعيل حسابك بشكل سريع واكتمال التسجيل.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

أطلقت الشركة السعودية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب وهذا من خلال شبكة الأنترنت بجميع إنحاء المملكة لكي يتمكن المواطن أو المقيم من استخدام الخدمة يجب اتباع الأتي: