دوت الخليج :- كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة حول اتفاق "إعلان النوايا" الذي أبرمته الدولة العبرية مع الأردن والإمارات بشأن إنتاج مشروع الطاقة المتجددة في المملكة الهاشمية.
وأكدت إذاعة الجيش، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي والمعروف باسم "الكهرباء مقابل المياه" بات في طور التطبيق، مشيرة إلى أن فرق العمل الإسرائيلي والإماراتي وأردني عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الفائت.
ووفقا للإذاعة، حددت فرق العمل خلال الاجتماع أن كلا من الدول الثلاث سيعد بحلول منتصف العام الجاري خطة مفصلة بشأن هذا المشروع.
وأشارت الإذاعة إلى أن الاتفاق يقضي بتصدير إسرائيل المياه إلى الأردن مقابل الطاقة الكهربائية، وذلك تحت رعاية الإمارات والولايات المتحدة.
المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلام العبري: أول اجتماع بين إسرائيل والأردن والإمارات بشأن اتفاق "إعلان النوايا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.