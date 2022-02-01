الصين تعلن تطعيم سكانها بـ 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا

الصين تعلن تطعيم سكانها بـ 3 مليارات جرعة من لقاح كوروناأعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها أعطت لسكانها أكثر من 3 مليارات جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات صدرت عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد جرعات اللقاح الإضافية التي تم إعطاؤها في البر الرئيسي الصيني ارتفع بواقع 334 ألف جرعة أمس الاثنين، ليتخطى بذلك إجمالي عددها 3 مليارات جرعة، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

يأتي ذلك فيما أكدت الصين أن سلطات السياحة في البلاد اتخذت "تدابير فعالة" لضمان عدم إفساد عطلة عيد الربيع التي تستمر لمدة أسبوع بسبب (كوفيد-19).. ويصادف اليوم الثلاثاء عيد الربيع لهذا العام أو العام القمري الصيني الجديد.

ونقلت الوكالة عن المسئول في وزارة الثقافة والسياحة الصينية يوي تشانغ قوه قوله: إن وكالات السياحة والمواقع السياحية والمناطق المغلقة هي محور الجهود المبذولة لمكافحة الجائحة.

وأضاف: طُلب من الوكالات السياحية والأعمال التجارية تجنب تنظيم رحلات جماعية متجهة إلى الداخل أو الخارج، والالتزام بآلية وقف السياحة بين المقاطعات.

كما أكد "يوي" فرض آلية الحد الأقصى للزوار وحجز التذاكر والدخول بشكل متعاقب في المواقع السياحية وكذلك المتاحف والمكتبات والمراكز الثقافية والصالات الخاصة بشبكة الإنترنت مع التشديد على الالتزام بالنظافة الشخصية وتدابير الحماية الأخرى.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي أن البر الرئيسي الصيني سجل يوم أمس 27 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا 9، وهو عدد أقل بـ 13 حالة عن يوم الأحد، كما سجلت 39 حالة إصابة جديدة بالفيروس وافدة، دون تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، إلى جانب تعافي 119 شخصا.

