بلينكن: نرغب فى استمرار التواصل مع روسيا حول المخاوف الأمنية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، رغبة واشنطن فى استمرار التواصل مع روسيا حول المخاوف الأمنية، وذلك فى ظل التوتر المتصاعد بسبب الأزمة الأوكرانية.





وذكرت الخارجية الأمريكية - فى بيان أوردته على موقعها الإلكترونى - "تحدث وزير الخارجية أنتونى بلينكين اليوم مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لمتابعة الرد الأمريكى المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية، حيث شدد بلينكن على رغبة الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائى وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء، فى استمرار التواصل مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة". وأضاف وزير الخارجية الأمريكى : "نؤكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك حق جميع البلدان فى تحديد سياستها الخارجية وتحالفاتها". وحث بلينكن "على وقف التصعيد الروسى الفورى وسحب القوات والمعدات من حدود أوكرانيا"، مشددا أن "أى غزو لأوكرانيا سيواجه عواقب سريعة وصارمة وحث روسيا على اتباع مسار دبلوماسى".

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