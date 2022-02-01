النفط العراقية: إيرادات شهر يناير الماضى بلغت أكثر من 8 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الصادرات والإيرادات البترولية المتحققة لشهر يناير الماضى بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، وبسعر 83.246 دولار للبرميل الواحد.





وأوضحت الوزارة - فى بيان - أنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليونا و286 ألفا و78 برميلا، بإيرادات بلغت 8.27 مليار دولار". وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير من الحقول النفطية فى وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليونا و430 ألفا و596 برميلا، أما حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليونا و545 ألفا و656 برميلا". وأشار إلى أن "معدل الصادرات اليومية بلغ 3 ملايين و203 آلاف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 83.246 دولار".

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