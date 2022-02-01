العراق يعلن تطهير 53% من المساحات الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبدالرزاق قوله : "إن مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام فى عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومترا مربعا".

وأشار إلى أن "المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ2761 كيلومترا مربعا، أى تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام فى العراق".

وأوضح أن أكثر المناطق تلوثا هى المناطق الجنوبية لاسيما محافظة البصرة التى تعد أكثر المحافظات تلوثا فى العراق ثم تأتى بعدها "المحافظات المحررة" ثم المحافظات فى منطقة الفرات الأوسط.

وأكد عبدالرزاق أن برنامج إزالة التلوثات "وطنى عراقى" إلا أن هناك منظمات دولية تحصل على منح وتأتى تعمل فى العراق إضافة إلى الجهود الوطنية متمثلة بوزارتى الدفاع والداخلية والشركات والمنظمات العاملة فى البلاد.