موعد مباراة الأهلي ومونتيري كأس العالم للأندية 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الأهلي ومونتيري كأس العالم للأندية 2021، سيكون جماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي على موعد جديد مع خوض الأهلي المصري لمنافسات كأس العالم للأندية 2021، وذلك حين يلعب الأهلي مباراته القادمة في كأس العالم للأندية 2021 أمام فريق مونتيري المكسيكي، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021، والتي ستقام في الإمارات العربية المتحدة.

وستكون أرضية ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي مسرحاً لإقامة مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي مساء يوم السبت الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري، حيث ستكون جماهير الأهلي في الإمارات العربية المتحدة حاضرة في هذه المباراة من أجل مؤازرة النادي الأهلي المصري في مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2021.

وتعد مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية هي السابعة في تاريخ المارد الأحمر، حيث سبق له وأن خاض منافسات هذه البطولة في ست مناسبات سابقة، وكان أبرز نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية هو حصول الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية عامي 2006، و2020.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي

وقد حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA موعد مباراة الأهلي ومونتيري في إطار منافسات كأس العالم للأندية 2021، وذلك مساء يوم السبت الخامس من فبراير من العام 2022، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي

وسيتمكن جمهور ومحبي النادي الأهلي في مصر والوطن العربي من متابعة أحداث مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي من خلال شاشة قناة SSC 7 السعودية، حيث سيتم نقل كافة أحداث منافسات كأس العالم للأندية من خلال شبكة قنوات SSC، بالإضافة إلى أن شبكة قنوات أبوظبي الرياضية قد أعلنت عن نقلها لكافة أحداث البطولة، حيث سيتم إذاعة كافة مباريات النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية من خلال تطبيق قنوات أبوظبي، والذي سيتمكن جماهير النادي الأهلي داخل مصر من تحميله من خلال متجر جوجل بلاي.

وكان الحساب الرسمي لشبكة قنوات أبوظبي الرياضية قد قام بنشر فيديو يوضح طريقة متابعة مباريات الأهلي المصري مجاناً في بطولة كأس العالم للأندية من خلال التطبيق التابع للقنوات.