نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد موعد إطلاق النسخة الجديدة efootball pes 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد النسخة الجديدة المطورة من النسخة السابقة efootball pes 2021 . والتي قامت شركة KONAMI بتحديث اللعبة بشكل شامل . حيث هناك بعض المعلومات المتداولة عن موعد طرح efootball pes 2022 علي المتاجر الرسمية . بعد أن انتهت الشركة من تحديث إي فوتبول بيس 2022 للجوالات كما أن تثبيت اللعبة يتم عبر موقع الشركة . عن طريق رابط KONAMI.COM في الموعد المحدد السابق إعلانه . كما سيكون متاحاً تثبيت إي فوتبول بيس 2022 علي الهواتف المتنوعة من المتجر المعتمد للشركة مثل جوجل بلاي أو أبل ستور . كذلك بجانب عبر السطور القادمة في المقال سنتعرف علي موعد إطلاق اللعبة . بجانب ما هي طريقة تحميل PES 2022 .

إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد النسخة المعدة من لعبة efootball pes 2021

منذ أن تم إطلاق النسخة الأولي من لعبة efootball والتي كان يطلق عليها بالماضي مسمي بيس . قامت شركة كونامي اليابانية بتطويرها بشكل شامل بعد أن كانت تعمل علي أجهزة الكمبيوتر و playstation في الماضي . لكي ما يتم تشغيلها منذ أكثر من عام علي هواتف أند رويد كما أنها تأتي اللعبة باسم جديد وهو efootball pes 2022 . كذلك من المعروف عن بيس 2022 موبايل apk هي اللعبة الأشهر علي مستوي العالم . وتحتل PES 2022 المركز الأول في الألعاب الإلكترونية المتنوعة . كما أن إي فوتبول بيس 2022 تأتي بميزة أكثر من رائعة وهي أنها يتم تثبيت اللعبة علي كافة أنواع الهواتف المختلفة . شرط أن يكون هاتف حديث .

موعد نزول eFOOtball 2022 لكافة الهواتف المختلفة

كان في وقت سابق معلومات متداولة عن طرح بيس pes 2022 للأندرويد نسخة معدلة بدون أنترنت . متي سيكون موعد طرحها علي المتاجر الرسمية وموقع الشركة الرسمي . وكانت تلك المعلومات الخاصة بموعد نزول بيس 2022 كان في شهر ديسمبر الماضي حيث أرتبط ذلك الموعد . بمعلومات تحديث efootball 2022 والذي كان في نفس الشهر ولكن هذه الأيام يتم تداول المعلومات بأن الموعد الذي سيتم به طرح لعبة إي فوتبول بيس 2022 سيكون في مارس القادم . ولكن ربما يكون قبل ذلك لتكون في شهر فبراير الجاري قبل ذلك الموعد بأيام معدودة .

طريقة تحميل efootball pes 2022

حتي ذلك الموعد المنتظر الذي يتم تداول أكثر من معلومة عن طرح eFOOtball 2022 . والتي يتم تثبيت اللعبة من موقع الشركة KONAMI.COM أو من أي متجر يكون متوافقاً مع الجوال الخاص بك سيكون التثبيت عبر الخطوات التالية :-

يتم الدخول علي متجر أبل ستور لهاتف أيفون أو جوجل بلاي لأي هاتف أند رويد من خلال حسابك الخاص . كما يتم البحث عبر مربع البحث علي المتجر بكتابة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد . بعد أن تظهر اللعبة في مربع البحث يتم دفع ثمنها ببطاقة الائتمان حيث أن سعر PES 2022 ما يقرب من 35 ريال سعودي . كذلك بعد أن يتم دفع ثمن إي فوتبول بيس 2022 يتم الضغط علي الزر الخاص بتثبيت اللعبة علي جوالك . بعد انتهاء خطوات تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد يمكنك لعب بيس pes 2022 للأندرويد نسخة معدلة بدون أنترنت . وبالنسبة لمواصفات الهاتف الأند رويد أو أيفون يتم توفير مساحة 3GB مساحة داخلية فارغة للتثبيت . كذلك بجانب ذاكرة الوصول العشوائي تكون داخل الهاتف فارغة بنفس قدر مساحة التخزين . أما معالج الهاتف أند رويد يجب أن لا يقل عن معالج رسومي رباعي النواة .

إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد النسخة المعدلة من النسخة السابقة efootball 2021 والتي تم تحديثها بشكل شامل . ربما سيكون متاحاً طرح إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد في شهر مارس القادم . أو قبل ذلك بأيام معدودة ليكون في شهر فبراير الجاري .