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إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد موعد إطلاق النسخة الجديدة efootball pes 2022

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عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد النسخة الجديدة المطورة من النسخة السابقة efootball pes 2021 . والتي قامت شركة KONAMI بتحديث اللعبة بشكل شامل . حيث هناك بعض المعلومات المتداولة عن موعد طرح efootball pes 2022 علي المتاجر الرسمية . بعد أن انتهت الشركة من تحديث إي فوتبول بيس 2022 للجوالات كما أن تثبيت اللعبة يتم عبر موقع الشركة . عن طريق رابط KONAMI.COM في الموعد المحدد السابق إعلانه . كما سيكون متاحاً تثبيت إي فوتبول بيس 2022 علي الهواتف المتنوعة من المتجر المعتمد للشركة مثل جوجل بلاي أو أبل ستور . كذلك بجانب عبر السطور القادمة في المقال سنتعرف علي موعد إطلاق اللعبة . بجانب ما هي طريقة تحميل PES 2022 .

إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد
طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد

إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد النسخة المعدة من لعبة efootball pes 2021

منذ أن تم إطلاق النسخة الأولي من لعبة efootball والتي كان يطلق عليها بالماضي مسمي بيس . قامت شركة كونامي اليابانية بتطويرها بشكل شامل بعد أن كانت تعمل علي أجهزة الكمبيوتر و playstation في الماضي . لكي ما يتم تشغيلها منذ أكثر من عام علي هواتف أند رويد كما أنها تأتي اللعبة باسم جديد وهو efootball pes 2022 . كذلك من المعروف عن بيس 2022 موبايل apk هي اللعبة الأشهر علي مستوي العالم . وتحتل PES 2022 المركز الأول في الألعاب الإلكترونية المتنوعة . كما أن إي فوتبول بيس 2022 تأتي بميزة أكثر من رائعة وهي أنها يتم تثبيت اللعبة علي كافة أنواع الهواتف المختلفة . شرط أن يكون هاتف حديث .

موعد نزول eFOOtball 2022 لكافة الهواتف المختلفة

كان في وقت سابق معلومات متداولة عن طرح بيس pes 2022 للأندرويد نسخة معدلة بدون أنترنت . متي سيكون موعد طرحها علي المتاجر الرسمية وموقع الشركة الرسمي . وكانت تلك المعلومات الخاصة بموعد نزول بيس 2022 كان في شهر ديسمبر الماضي حيث أرتبط ذلك الموعد . بمعلومات تحديث efootball 2022 والذي كان في نفس الشهر ولكن هذه الأيام يتم تداول المعلومات بأن الموعد الذي سيتم به طرح لعبة إي فوتبول بيس 2022 سيكون في مارس القادم . ولكن ربما يكون قبل ذلك لتكون في شهر فبراير الجاري قبل ذلك الموعد بأيام معدودة .

طريقة تحميل efootball pes 2022

حتي ذلك الموعد المنتظر الذي يتم تداول أكثر من معلومة عن طرح eFOOtball 2022 . والتي يتم تثبيت اللعبة من موقع الشركة KONAMI.COM أو من أي متجر يكون متوافقاً مع الجوال الخاص بك سيكون التثبيت عبر الخطوات التالية :-

  1. يتم الدخول علي متجر أبل ستور لهاتف أيفون أو جوجل بلاي لأي هاتف أند رويد من خلال حسابك الخاص .
  2. كما يتم البحث عبر مربع البحث علي المتجر بكتابة إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد .
  3. بعد أن تظهر اللعبة في مربع البحث يتم دفع ثمنها ببطاقة الائتمان حيث أن سعر PES 2022 ما يقرب من 35 ريال سعودي .
  4. كذلك بعد أن يتم دفع ثمن إي فوتبول بيس 2022 يتم الضغط علي الزر الخاص بتثبيت اللعبة علي جوالك .
  5. بعد انتهاء خطوات تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد يمكنك لعب بيس pes 2022 للأندرويد نسخة معدلة بدون أنترنت .
  6. وبالنسبة لمواصفات الهاتف الأند رويد أو أيفون يتم توفير مساحة 3GB مساحة داخلية فارغة للتثبيت .
  7. كذلك بجانب ذاكرة الوصول العشوائي تكون داخل الهاتف فارغة بنفس قدر مساحة التخزين .
  8. أما معالج الهاتف أند رويد يجب أن لا يقل عن معالج رسومي رباعي النواة .

إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد النسخة المعدلة من النسخة السابقة efootball 2021 والتي تم تحديثها بشكل شامل . ربما سيكون متاحاً طرح إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد في شهر مارس القادم . أو قبل ذلك بأيام معدودة ليكون في شهر فبراير الجاري .

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