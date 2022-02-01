رسوم تجديد الإقامة بالمملكة السعودية وأهم الشروط

رسوم تجديد الإقامة بالمملكة السعودية، تعتبر رسوم تجديد الإقامة داخل المملكة السعودية من أكثر الأمور الهامة التي يتم بها الكثير من الوافدين والمقيمين داخل البلاد حيث قامت المملكة السعودية بالعمل على تطبيق رسوم للعمالة الوافدة وقد تم الإعلان عنها قبل ذلك خاصة بعد زيادة العمالة الوافدة داخل البلاد في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وبالتالي يهتم الكثير من الوافدين بمعرفة رسوم تجديد الإقامة الخاصة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور التالية على رسوم تجديد الإقامة في المملكة بالتفصيل.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة

قامت المملكة السعودية بتحديد رسوم تجديد الإقامة للوافدين داخل المملكة السعودية من خلال تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وسوف نوضح لكم أهم الخطوات المحددة لتجديد الإقامة وهي كالآتي،

تصل قيمة تجديد الإقامة للوافدين إلى 650 ريال سعودي، أما للمرافق يتم دفع 2000 ريال سعودي أما بالنسبة للعمالة المنزلية يتم دفع 600 ريال سعودي بينما تصل قيمة تجديد الإقامة للعمالة في الشركات السعودية إلى 650 ريال سعودي.

شروط تجديد الوافدين

ينبغي أن يكون عمر هذا المقيم لا يقل عن 21 عام وأن يقوم بسداد جميع الرسوم التي تم تحديدها للإقامة داخل المملكة السعودية.

أهمية أن يتواجد هذا المقيم أو الوافد داخل البلاد بشكل دائم وأن لا يكون مقيد على قائمة البلاغات أما في حالة عدم القيام لسداد رسوم تجديد الإقامة بالمملكة السعودية يتم فرض عقوبات قانونية تبدأ بدفع غرامات مالية كبيرة ثم بعد ذلك يتم أخذ ترحيل خارج البلاد.

خطوات تجديد الإقامة بالمملكة 1443

يوجد الكثير من الخطوات التي ينبغي اتباعها لإمكانية تجديد الإقامة وهي كالآتي: