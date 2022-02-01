طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية 2022

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية، من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنين بالمملكة السعودية والمقيمين هي معرفة أهم طرق التواصل مع شركة الكهرباء بالمملكة خاصة مع خدمة العملاء لكي تتمكنوا من الاستفادة من الدعم الفني على مدار اليوم وحل كافة المشاكل التي يتعرض لها الجميع، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طرق التواصل مع شركة الكهرباء بالمملكة بالتفصيل.

التواصل مع شركة الكهرباء

يمكن جميع المواطنين المقيمين بالمملكة الاستعلام عن كافة الخدمات من خلال شركة الكهرباء بالمملكة إمكانية الاستعلام عن الفاتورة أو تقديم شكوى أو الحصول على خدمة من خلال بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم ويمكنكم تحديد اللغة العربية أو الإنجليزية واليكم الخطوات التالية:

يمكنك التواصل مع الشركة من خلال الرقم المخصص لشركة الكهرباء السعودية 92000 1100 أو يمكنك التواصل من خلال الحسابات الموسمية الخاصة بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن كتابة النموذج الخاص بالشركة من خلال الموقع الرسمي التابع لشركة الكهرباء بالمملكة السعودية وتقديم الشكوى سوف يتم عرض عليها بشكل مباشر أو يمكن تحميل تطبيق شركة الكهرباء على الهاتف وتقديم الشكوي.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

يمكنكم الاستعلام عنه فاتورة الكهرباء برقم الحساب من خلال بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم بالتفصيل:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية عبر الانترنت والضغط على كلمة خدمة فواتير الكهرباء. بعد ذلك تقوم بالضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتقوم بالضغط على حساب الفاتوره الخاصة بكل عميل، بعد ذلك تقوم بالضغط علي استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتوره بشكل تفصيل.

هل يمكن تقسيط فاتورة الكهرباء

يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية حول إمكانية تقسيط الفواتير في حالة إذا كانت الفاتوره كبيرة جداً حيث أكدت شركة الكهرباء بالمملكة عن عدم تواجد إمكانية لا يتم تقسيط فاتورة الكهرباء بشكل مباشر حيث أوضحت أنه يمكن دفع نصف قيمة الفاتوره ثم ترحيل النصف الآخر إلى الشهر التالي وقتها ينبغي على العميل السداد لكي لا يتم فصل التيار الكهربائي عنه.