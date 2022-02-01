كيف احصل علي قطعة أرض من الديوان الملكي السعودي، أحد استعلامات المواطنين بالمملكة العربية السعودية هو طريقة الحصول علي قطعة أرض بالمجان من خلال هيئة الديوان الملكي السعودي، حيث هناك تعاون مُبرم بين كل من الديوان الملكي وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، علي أن يتم توفير قطع أراضي بالمجان للمواطنين الأكثر احتياجاً الذين لا يمتلكون مسكن مناسب خاص بهم نتيجة عدم المقدرة المالية علي شراء منزل، ويتم توفير هذه الأراضي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة مساعدة جميع الأسر والأفراد الذين ليس لهم ماوي، وسوف نقوم بالرد علي أحد أسئلة المواطنين وهو كيف احصل علي قطعة أرض من الديوان الملكي.

التزامات الحصول علي قطعة أرض من الديوان الملكي 1443

البلديات الخاصة بكل مدينة بالمملكة العربية السعودية تعمل علي تقديم خدمة منح الأراضي للمواطنين الغير قادرين على إيجاد مسكن خاص بهم، ويتوفر ذلك في إطار خطط القيادة السعودية من أجل تطوير الوضع الاجتماعي لجميع المواطنين، علي أن يتم التقديم على منحة الأراضي المجانية بالبلدية بعد أن يتم استيفاء شروط التقديم التالي:

يتطلب من المتقدم أن يكون من حاملي الجنسية السعودية من حيث الأصل والمنشأ.

عند تقديم طلب للحصول على منحة الأرض من البلدية يجب أن يزيد عمره عن 18 عامًا.

فيما يخص المرأة الأرملة أو المطلقة يجب أن يزيد العمر الخاص بها عن 25 عامًا حتي يتم التقديم على منحة الأراضي من البلدية.

التقديم في مساعدات الأراضي يتطلب من المتقدم أن يكون مقيمًا في المدينة الخاصة به بصفة مستمرة، والتي يرغب بالحصول بها علي قطعة الأرض، علي أن يتم إثبات مكان الإقامة من خلال بطاقة الهوية الوطنية.

خلال التقديم علي قطع الأراضي يجب أن تكون مساحة الأرض التي يتم التقديم بها ما بين 625 إلى 935 متر مربع كحد أقصي.

كيف أحصل علي قطعة الأرض من الديوان الملكي؟

التقديم لمنح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تخص قطع الأراضي المجانية يكون إلكترونياً، حيث يوجد بعض البيانات والخطوات التي يجب تسجيلها من جانب كل مستفيد حتي يتم التسجيل بطريقة صحيحة، ويتم التسجيل بالخطوات الأتية:

يبدأ التسجيل في مساعدات أراضي البلدية بالدخول علي موقع التسجيل الآتي: وزارة الشؤون البلدية.

بعد الدخول علي الموقع سوف يتم الضغط علي خدمات “سكني”.

الضغط علي “خدمات مستفيد”.

الضغط علي تسجيل الدخول ثم الضغط علي بيانات السكن الحالي.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالسكن الحالي للمتقدم.

ومن خلال تبويب “المنتج المطلوب” يتم اختيار “التقديم في الأراضي المجانية”.

ثم تقديم ورفع جميع البيانات والمستندات التي يجب تقديمها وتسجيلها من خلال نموذج التقديم الخاصة بالمنصة.

يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة، ثم الضغط علي تقديم الطلب.

ثم بعد تقوم الهيئة المختصة داخل الوزارة بإجراء مراجعة شاملة للطلب الذي تم تقديمه، علي أن يتم مراجعته من خلال الاشتراك مع الجهات ذات الصلة، حتي يتم التأكد من احقيه الحصول علي المساعدة من جانب الديوان الملكي والوزارة، علي أن يتم إخطار المستفيد بالموقف النهائي لقبول طلبه أو رفضه من خلال البريد الإلكتروني الخاص به أو من خلال رقم الجوال أو من خلال أن يقوم المواطن بالاستعلام عن موقف المنحة من خلال موقع الوزارة.