أخبار اليمن : 38 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية

38 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على مأرب والجوف وتعز وحجة وأبين.
وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديرية الوادي، و9 غارات الجوبة ومدغل ورغوان في مأرب، و8 غارات على اللبنات بمديرية الحزم، و3 غارت على مديريتي خب والشعف والمصلوب بالجوف.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن غارتين على مديرية جبل حبشي في تعز، و5 غارات على مديرية حرض، وغارة على بني حسن بمديرية عبس بحجة، وغارتين على عقبة حلحل بمديرية لودر في أبين.
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