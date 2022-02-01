الكويت تتسلم اليوم رد لبنان على مبادرتها.. جعجع ينتقد وعون يلتقي مفتي الجمهورية

دوت الخليج :- ينتظر أن تتسلم الكويت اليوم الردّ الرسمي بشأن المبادرة التي حملها وزير الخارجية إلى لبنان الأسبوع الماضي، والتي تضمنت 12 مقترحا لبناء الثقة.

وفي تعليق له قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنَ الرد الرسمي اللبناني على المقترح الكويتي من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا.

وفي تغريدة على تويتر، أضاف جعجع أنه بدلاً من أن يُطرح المقترح على مجلس الوزراء، اختزل رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب المسألة بأشخاصهم، وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء الجواب الرسمي، بما يشكل خرقاً جديداً للقوانين والدستور، حسب تعبيره.

وفي السياق نفسه، التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى بالعاصمة بيروت.

وبعد اللقاء، قال عون: "تطرقنا إلى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة، حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وإن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد".

وعن اعتزال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري العمل السياسي، علق عون قائلا: "لا نريد خروج الطائفة السنية من العمل السياسي في لبنان".

وأضاف الرئيس اللبناني: "أكدت لسماحته الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه".

وأكمل: "لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاض أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة، وتطرقنا إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الازمة الراهنة".

رسالة متفق عليها

وسينقل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب رد الحكومة اللبنانية إلى الكويت، ممثلا في رسالة اتفق عليها من قبل السلطة التنفيذية تتضمن الحرص على علاقة مميزة مع الخليج.

وتتضمن المبادرة الكويتية تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وأحد هذه القرارات يدعو إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة، في إشارة إلى سلاح حزب الله.

وكانت الأزمة بين دول خليجية ولبنان قد تفجرت نهاية العام الماضي، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

وفي تصريحات للجزيرة، أكد الوزير بوحبيب أنه سيحمل في زيارته للكويت اليوم رسالةَ ردٍ على المبادرة الكويتية.

وأضاف بوحبيب أن هذه الرسالة وافق عليها رئيسا الجمهورية والحكومة، ولم يتمَّ إطلاعُ المكونات الحكومية عليها، بما في ذلك حزب الله.

وذكر الوزير -في مقابلته مع الجزيرة- أن زيارته إلى الكويت للحوار وليس لإنهاء وجود حزب الله أو تسليم سلاحه.

كما أكد أن دول الخليج شقيقة، ويهم لبنان أن تكون العلاقات معها ممتازة.

وكان وزير خارجية الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح قد قام السبت الماضي بزيارة رسمية للبنان استمرت يومين، في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة مع هذا البلد.

وحمل الصباح 3 رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين، تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني، ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية، وإيفاء لبنان بالتزاماته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية.

وسوف يحمل بوحبيب الرد اللبناني، على الرسائل التي حملها الصباح، إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد بالكويت قريبا.

المصدر : الجزيرة