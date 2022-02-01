بريطانيا: إجراء اتصال هاتفى غدًا بين جونسون وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أنه تم إعادة تحديد موعد الاتصال الهاتفى الذى سيجرى بين جونسون والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة الأوكرانية، ليكون بعد ظهر غد الأربعاء.





ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتصال يأتى فى الوقت الذى تحاول فيه بريطانيا الضغط على روسيا بشأن حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا. وكان من المقرر أن يجرى الاتصال الهاتفى يوم أمس الاثنين، وفق ما أوردته صحيفة (الجارديان) نقلاً عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى.

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