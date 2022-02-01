الصحة العالمية: فيروس كورونا خطير ومستمر فى التطور

قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه من السابق لأوانه أن تعلن الدول الانتصار على فيروس كورونا المستجد أو تتخلى عن محاولات وقف انتقال العدوى.وأضاف تيدروس - في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء "أن هذا الفيروس خطير، ويستمر في التطور أمام أعيننا".

وعلى صعيد آخر، دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى تخفيف القيود بحذر.وقالت الرئيسة الفنية للمنظمة ماريا فان كيركوف - في إحاطة عبر الإنترنت، وفقًا لصحيفة (الجارديان) البريطانية - إن العديد من الدول لم تمر بعد عبر ذروة أوميكرون، وعلى البلدان تخفيف القيود بحذر.

يشار إلى أن الدنمارك هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفع جميع قيودها المحلية على فيروس كورونا على الرغم من الأرقام القياسية لحالات المتحور أوميكرون، مع وجود عدد من الدول الأخرى التي تتطلع إلى اتخاذ خطوات مماثلة.