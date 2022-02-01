بوتين: أمريكا قد تجر روسيا إلى حرب بهدف فرض عقوبات عليها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن أمريكا قد تجر روسيا إلى حرب بهدف فرض عقوبات عليها، مؤكدا أن " الولايات المتحدة تجاهلت هواجس روسيا للضمانات الأمنية".
وأضاف "بوتين" خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن "وعد بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنهم خدعونا وتصرفوا بشكل آخر، لكن واشنطن تريد احتواء روسيا وتستخدم أوكرانيا أداة لذلك، ومنصات إطلاق الصواريخ في رومانيا وبولندا تهدد روسيا".
من جانبه قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه "يجب استمرار الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي واستخدام أدواتنا لنزع فتيل الأزمة، ونريد تخفيف التوترات بين الغرب والشرق".
من جانبها، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الغرب يحاول تجاهل المبدأ الأساسي للأمن في عدم قابليته للتجزئة في أوروبا، والوثائق التي لا تسمح بتعزيز أمن الغرب على حساب الدول الأخرى.
وقال في رسالة لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "يمنحون الأولوية حرفيا وحصريا لمبدأ حرية اختيار التحالفات، متجاهلين تماما الشرط الذي تم الاتفاق عليه وعلى أعلى مستوى بعدم جواز التعدي على أمن الدول الأخرى".
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