نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “portal.ku.edu.kw” فتح رابط نتائج قبول جامعة الكويت للطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات أستعلم الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم غلق باب التسجيل الإلكتروني للطلاب في جامعة الكويت، بدأ البحث عن رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022 الفصل الدراسي الثاني، والذي سوف يفعل بداية من اليوم الأربعاء أمام الطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات من خريجي الثانوية العامة ألأمريكية والإنجليزية، وكانت عمادة القبول والتسجيل لجامعة الكويت قد أعلنت في وقت سابق جدول بمواعيد التسجيل الإلكتروني لفئات الطلاب المختلفة سواء الطلبة الكويتين أو الطلاب الأجانب المقيمين في الكويت.

كانت جامعة الكويت قد أعلنت أنه على الطلبة المتقدمين للجامعة من طلبة المدارس الانجليزية، تقديم أصل شهادة الثانوية العامة الخاصة بهم خلال يومين عمل من وقت إعلان نتائجهم، كما أعلنت أنه بالنسبة للطلبة السعوديون الحاصلين على الثانوية العامة السعودية سوف يتم أحتساب نسبة الثانوية، طبقاً للمعمول به في السعودية بشأن خضوع الطلبة لاختباز القدرات المعرفية والاختبار التحصيلي، الذي يتم بمعرفة المركز الوطني للقياس والتقويم في السعودية وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج القبول.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت

الدخول على موقع عمادة القبول بجامعة الكويت .

. تحديد اللغة التي ترغب الاستعلام بها.

إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة للاستعلام.

الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة.

موقع عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت

كانت جامعة الكويت قد أعلنت من قبل عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب، وحددت الفترة من 25 يناير حتى يوم 31 من نفس الشهر يناير 2022، ولكن نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت الجامعة تمديد فترة التسجيل حتى يوم 2022/02/02 القادم حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وشددت على أنها لن تمدد تلك الفترة مرة أخرى وشددت على التزام الطلبة بالتقديم خلال تلك الفترة.

جامعة الكويت

تعتبر جامعة الكويت من أفضل الجامعات في العالم العربي، وتحرص الجامعة على تدريس التخصصات الحديثة، وتعمل بروتوكولات تعاون مع الجامعات العالمية حتى تكون على علم بكل جديد في العالم، ويتم جلب أفضل الأساتذة للتدريس في الجامعة حتى تقدم أفضل محتوى علمي للطلبة المنتسبين إليها، وتستخدم الجامعة أحدث الأجهزة العالمية التي تساعد الطلاب على الابتكار.