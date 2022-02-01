جدة - نرمين السيد - التقى ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء وزير الداخلية السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المباحثات، التى جرت فى قصر البحر بأبوظبى، تناولت "العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين وسبل تعزيزها على جميع المستويات بما يدعم مصالحهما المشتركة. فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء استعراض "العلاقات الثنائية والتعاون الأمنى القائم بين البلدين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى عهد أبوظبى يلتقى وزير الداخلية السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.