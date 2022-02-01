رئيس مجلس النواب العراقى يؤكد ضرورة تشكيل حكومة تلبى متطلبات المرحلة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى الشيخ همام حمودى، اليوم الثلاثاء على ضرورة تشكيل حكومة تلبى متطلبات المرحلة الحالية.





وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن رئيس مجلس النواب العراقى استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى الشيخ همام حمودى، وناقش اللقاء التطورات السياسية فى البلاد. وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار الحوارات السياسية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة.

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