وزير الخارجية اليمنى يبحث مع المبعوث السويدى التصعيد الحوثى المستمر

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث السويدى إلى اليمن بيتر سيمنبى، عددا من القضايا الهامة، وآخر التطورات الجارية والتصعيد الحوثى فى المنطقة، وفرص تحقيق السلام فى البلاد.





وشدد بن مبارك - خلال اللقاء، حسبما ذكرت قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية - على أهمية الضغط على ميليشيا الحوثى لتحقيق السلام فى اليمن، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تزايد المطالبات بتصنيفها منظمة إرهابية نتيجة لتصعيدها العسكرى فى اليمن والمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمى والملاحة فى البحر الأحمر، وتزايد وتيرة انتهاكاتها للقانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان. وأوضح أن ارتباط ميليشيا الحوثى بإيران كان واضحا لليمنيين منذ بداية النزاع مع الميليشيا، وأن إنشاءها جاء فى إطار الاستهداف الإيرانى للأمن القومى العربى، مؤكدا أن إيران جزء من المشكلة ولا يمكن أن تكون يوما جزءا من الحل. من جانبه، أشار المبعوث السويدى إلى استمرار بلاده فى بذل الجهود للمساهمة فى تحقيق الأمن والاستقرار باليمن.

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